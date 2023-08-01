В Кировском районе Новосибирска зафиксирован опасный уровень концентрации фенола

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В Кировском районе Новосибирска обнаружили избыточное содержание фенола в атмосфере. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Управлении гидрометеорологической службы.
Данные химические соединения могут вызвать раздражение слизистых оболочек. Утром 31 июля концентрация фенола превышала норму в 1,1 раза.
В настоящее время качество воздуха в городе соответствует стандартным значениям. Напомним, что фенол имеет особый запах, похожий на запах гуаши. Он является токсичным веществом.