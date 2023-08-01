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В Кировском районе Новосибирска зафиксирован опасный уровень концентрации фенола

1 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI
Неприятно пахло в городе
Зафиксировано превышение фенола в воздухе Кировского района Новосибирска, что может привести к раздражению слизистой.

В Кировском районе Новосибирска обнаружили избыточное содержание фенола в атмосфере. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Управлении гидрометеорологической службы.

Данные химические соединения могут вызвать раздражение слизистых оболочек. Утром 31 июля концентрация фенола превышала норму в 1,1 раза.

В настоящее время качество воздуха в городе соответствует стандартным значениям. Напомним, что фенол имеет особый запах, похожий на запах гуаши. Он является токсичным веществом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Фенол#Качество воздуха#Экология
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