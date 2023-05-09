В Новосибирске уровень загрязнения воздуха 9 мая превысил норму в 23 раза

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Данные сайта IQAir. com свидетельствуют о том, что в День Победы 9 мая в Новосибирске концентрация загрязнителя PM2.5 в 23 раза превысила рекомендуемый уровень ВОЗ.
Ситуация с затянутым смогом и неприятным запахом в воздухе длится уже несколько дней подряд. Так, накануне вечером 8 мая, этот же показатель превышал норму в 29 раз.
Одной из причин такого загрязнения специалисты называют лесные пожары, которые происходят в регионах Сибири, в том числе и в Новосибирской области.