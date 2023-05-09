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В Новосибирске уровень загрязнения воздуха 9 мая превысил норму в 23 раза

9 мая 2023, 07:37
Фото: 1MI
Смог в Новосибирске сохраняется несколько дней
Концентрация вредных примесей в воздухе Новосибирска на День Победы превысила норму в 23 раза, а накануне была еще выше. Мегаполис уже несколько дней затянут туманом смога.

Данные сайта IQAir. com свидетельствуют о том, что в День Победы 9 мая в Новосибирске концентрация загрязнителя PM2.5 в 23 раза превысила рекомендуемый уровень ВОЗ.

Ситуация с затянутым смогом и неприятным запахом в воздухе длится уже несколько дней подряд. Так, накануне вечером 8 мая, этот же показатель превышал норму в 29 раз.

Одной из причин такого загрязнения специалисты называют лесные пожары, которые происходят в регионах Сибири, в том числе и в Новосибирской области.

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#Смог#Воздух#Загрязнение воздуха#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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