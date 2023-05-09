По данным Gismeteo, похолодание в регионе наступит уже с 10 мая. Столбик термометра покажет +15…+11 °С в дневное время и +4…+1 °С в ночное время. Такая погода сохранится до 24 мая. Затем в июне сильной жары ожидать не стоит. Средняя температура воздуха составит +17…+23 °С днем и +10 °С ночью.