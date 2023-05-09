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Угроза заморозков в Новосибирской области до июня 2023: чего бояться дачникам

9 мая 2023, 03:53
Фото: 1MI
Похолодание снова приближается

В Новосибирской области угроза заморозков сохранится до 10 июня 2023

Ночные заморозки приближаются к Новосибирской области. В июне жары тоже не будет, судя по прогнозу синоптиков.

Дачникам напомнили, что угроза заморозков в ночные часы в Новосибирской области сохранится до 10 июня. Агроном Людмила Шубина советует не спешить с высадкой сельскохозяйственных культур в открытый грунт в мае, а заранее подготовить парники.

Пластиковые бутылки хорошо защищают от холода и могут использоваться для прикрытия отдельных растений. Для высаживания в открытый грунт необходимо дождаться прогрева почвы до +15 °С.

Тем не менее, есть культуры, которые спокойно переносят кратковременные заморозки до -5 °С, например, капуста, лук, чеснок, укроп, петрушка, редис и горох можно посадить уже в мае, пишет НГС.

По данным Gismeteo, похолодание в регионе наступит уже с 10 мая. Столбик термометра покажет +15…+11 °С в дневное время и +4…+1 °С в ночное время. Такая погода сохранится до 24 мая. Затем в июне сильной жары ожидать не стоит. Средняя температура воздуха составит +17…+23 °С днем и +10 °С ночью.

Жара и грозы: что ждать от погоды в Новосибирске в мае 2023 года?
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#Эмилия Губарева#Погода#Погода на месяц#Дача#Заморозки#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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