Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Дачникам напомнили, что угроза заморозков в ночные часы в Новосибирской области сохранится до 10 июня. Агроном Людмила Шубина советует не спешить с высадкой сельскохозяйственных культур в открытый грунт в мае, а заранее подготовить парники.
Пластиковые бутылки хорошо защищают от холода и могут использоваться для прикрытия отдельных растений. Для высаживания в открытый грунт необходимо дождаться прогрева почвы до +15 °С.
Тем не менее, есть культуры, которые спокойно переносят кратковременные заморозки до -5 °С, например, капуста, лук, чеснок, укроп, петрушка, редис и горох можно посадить уже в мае, пишет НГС.
По данным Gismeteo, похолодание в регионе наступит уже с 10 мая. Столбик термометра покажет +15…+11 °С в дневное время и +4…+1 °С в ночное время. Такая погода сохранится до 24 мая. Затем в июне сильной жары ожидать не стоит. Средняя температура воздуха составит +17…+23 °С днем и +10 °С ночью.