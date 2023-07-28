Шесть районов Новосибирска дышат опасным формальдегидом

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В Новосибирске в шести районах выявлено превышение содержания формальдегида в воздухе. Концентрация этого вредного вещества была почти в два раза выше допустимого уровня 26 и 27 июля. Такие данные предоставлены специалистами метеорологической службы Западно-Сибирского УГМС.
Содержание формальдегида превысило норму на 1,4 раза в Заельцовском, Центральном, Железнодорожном, Дзержинском и Советском районах. В Первомайском районе было обнаружено превышение содержания пыли и оксида углерода в 1,5-1,6 раза по сравнению с предельно допустимыми значениями.
Необходимо отметить, что вдыхание паров формальдегида может вызывать раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, погодные условия не будут способствовать накоплению опасных газов в атмосфере.