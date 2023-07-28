Шесть районов Новосибирска дышат опасным формальдегидом

В Новосибирске в шести районах выявлено превышение содержания формальдегида в воздухе. Концентрация этого вредного вещества была почти в два раза выше допустимого уровня 26 и 27 июля. Такие данные предоставлены специалистами метеорологической службы Западно-Сибирского УГМС.