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Шесть районов Новосибирска дышат опасным формальдегидом

28 июля 2023, 03:37
Фото: 1MI
Сегодня превышения вредного вещества не будет
В шести районах Новосибирска было зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе; также в одном из районов было превышено содержание пыли и оксида углерода.

В Новосибирске в шести районах выявлено превышение содержания формальдегида в воздухе. Концентрация этого вредного вещества была почти в два раза выше допустимого уровня 26 и 27 июля. Такие данные предоставлены специалистами метеорологической службы Западно-Сибирского УГМС.

Содержание формальдегида превысило норму на 1,4 раза в Заельцовском, Центральном, Железнодорожном, Дзержинском и Советском районах. В Первомайском районе было обнаружено превышение содержания пыли и оксида углерода в 1,5-1,6 раза по сравнению с предельно допустимыми значениями.

Необходимо отметить, что вдыхание паров формальдегида может вызывать раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июля, погодные условия не будут способствовать накоплению опасных газов в атмосфере.

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#Эмилия Губарева#Формальдегид#Воздух#Погода#Новосибирск#Общество#Город#Экология
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