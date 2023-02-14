Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Жители Кольцово называют доносящийся запах их птицефабрике «трупным».
«Я переехала в этот район пять лет назад и такого ужаса я не чувствовала нигде. Окна открыть невозможно, на улице долго стоять люди не выдерживают. Неприятный запах повсюду со стороны полей птицефабрики. Неужели трудно с этим что-то сделать. Ужас», — рассказала Atas.info жительница микрорайона Александра К.
В комментариях в местной группе новосибирцы высмеивают продукцию птицефабрики, объявляя ей «бойкот».
«Скоро благодаря птицефабрике Кольцово получит новый статус ВОНЮЧЕГРАД», — пишут сибиряки в ВК-группе.
«Выражаю свое личное мнение: я бойкотирую продукцию птицефабрики. Больше ни ногой в их магазин. Что-то надоело, живём как в клозете — ни на улице погулять, ни окно дома открыть проветрить».
По словам министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина, из-за жалоб сибиряков на запах от птицефабрики, там проведут внеплановые проверки.