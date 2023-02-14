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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

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Вонючеградом новосибирцы назвали Кольцово из-за жуткой вони от птицефабрики

14 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Вонь доносится со стороны предприятия

В Кольцово проверят птицефабрику из-за жалоб на вонь

Жуткий запах одолел жителей микрорайона Кольцово в Новосибирске — он исходит из птицефабрики, говорится в ВК-группе «Подслушано в Кольцово».

Жители Кольцово называют доносящийся запах их птицефабрике «трупным».

«Я переехала в этот район пять лет назад и такого ужаса я не чувствовала нигде. Окна открыть невозможно, на улице долго стоять люди не выдерживают. Неприятный запах повсюду со стороны полей птицефабрики. Неужели трудно с этим что-то сделать. Ужас», — рассказала Atas.info жительница микрорайона Александра К.

В комментариях в местной группе новосибирцы высмеивают продукцию птицефабрики, объявляя ей «бойкот».

«Скоро благодаря птицефабрике Кольцово получит новый статус ВОНЮЧЕГРАД», — пишут сибиряки в ВК-группе.
«Выражаю свое личное мнение: я бойкотирую продукцию птицефабрики. Больше ни ногой в их магазин. Что-то надоело, живём как в клозете — ни на улице погулять, ни окно дома открыть проветрить».

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина, из-за жалоб сибиряков на запах от птицефабрики, там проведут внеплановые проверки.

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#Эмилия Губарева#Вонь#Запах#Город#Экология#Новосибирск
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