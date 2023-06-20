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Левый берег Новосибирска накрыло пыльным смерчем с золоотвала

20 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
Пыльная буря снова разбушевалась в левобережье Новосибирска вечером 20 июня. Местные жители сообщают, что смерч идет со стороны золоотвала СГК.
«Облако пыли нависло над ТЭЦ. Его сдувает ветром в сторону жилых домов. Уже приближается к правому берегу», — рассказывают читатели Atas.info.

В СГК об этой ситуации уже знают. На место они вызвали группу специалистов для проверки.

В компании отметили, что ежедневно следят за золоотвалом. Проводят увлажнение участков.

Подобную пыльную бурю уже наблюдали на левом берегу Новосибирска в конце мая. Тогда тоже выяснили, что она шла с золоотвала.

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#Пыль#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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