Левый берег Новосибирска накрыло пыльным смерчем с золоотвала

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
«Облако пыли нависло над ТЭЦ. Его сдувает ветром в сторону жилых домов. Уже приближается к правому берегу», — рассказывают читатели Atas.info.
В СГК об этой ситуации уже знают. На место они вызвали группу специалистов для проверки.
В компании отметили, что ежедневно следят за золоотвалом. Проводят увлажнение участков.
Подобную пыльную бурю уже наблюдали на левом берегу Новосибирска в конце мая. Тогда тоже выяснили, что она шла с золоотвала.