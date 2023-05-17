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Названы самые запыленные районы Новосибирска в 2023 году

17 мая 2023, 04:06
Фото: atas.info
Составлен рейтинг самых пыльных районов Новосибирска.
Стало известно, какие районы Новосибирска занимают первые строчки рейтинга по уровню запыленности.

В Новосибирске издание ндн.инфо составило рейтинг самых запыленных районов города, которыми оказались Дзержинский и Заельцовский. Уровень запыленности на территориях этих районов превысил норму в 2,6 раза.

За первый квартал 2023 года Кировский, Заельцовский и Первомайский районы лидируют по запыленности в Новосибирске. Значительно превышает показатели нормы уровень концентрации пыли на территории Ленинского района - 4,4 ПДК.

Количество сообщений о неблагоприятных метеоусловиях в Новосибирске выросло более, чем в 2 раза в 2022 году и составило 42 сообщения. Для сравнения в 2021 и 2020 количество подобных сообщений было 16 в год.

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#Ольга Храмушкина#Пыль#Неблагоприятные метеоусловияя#Город#Погода#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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