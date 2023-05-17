Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В Новосибирске издание ндн.инфо составило рейтинг самых запыленных районов города, которыми оказались Дзержинский и Заельцовский. Уровень запыленности на территориях этих районов превысил норму в 2,6 раза.
За первый квартал 2023 года Кировский, Заельцовский и Первомайский районы лидируют по запыленности в Новосибирске. Значительно превышает показатели нормы уровень концентрации пыли на территории Ленинского района - 4,4 ПДК.
Количество сообщений о неблагоприятных метеоусловиях в Новосибирске выросло более, чем в 2 раза в 2022 году и составило 42 сообщения. Для сравнения в 2021 и 2020 количество подобных сообщений было 16 в год.
В ближайшие два дня новосибирцев ждут заморозки и дожди.