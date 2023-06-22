В Новосибирске за два дня установлен «пылевой» рекорд

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
«За 20–21 июня достигнут максимум содержания взвешенных веществ за 1 сутки в Новосибирске в 2023 году — 13 случаев с уровнем содержания не менее 1 ПДК, максимальная концентрация составила 2,6 ПДК — в Ленинском районе», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
При этом самыми «грязными» районами также являются Дзержинский (1,6 ПДК), Калининский (1,8 ПДК) и Заельцовский (2 ПДК).
Причиной запыления Новосибирска является отсутствие дождей. Вопреки антициклону, осадки переместились из Омска на юг Тюменской области и Югру. Дожди зафиксированы только в отдельных местах Новосибирской области.