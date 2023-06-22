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В Новосибирске за два дня установлен «пылевой» рекорд

22 июня 2023, 09:08
Фото: 1MI
Новосибирск заволокло пылью

В Новосибирске установлен максимум по содержанию пыли в воздухе с начала года

20 и 21 июня стали самыми пыльными сутками для Новосибирска. Специалистами зафиксирована максимальная ПДК веществ в воздухе.
«За 20–21 июня достигнут максимум содержания взвешенных веществ за 1 сутки в Новосибирске в 2023 году — 13 случаев с уровнем содержания не менее 1 ПДК, максимальная концентрация составила 2,6 ПДК — в Ленинском районе», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом самыми «грязными» районами также являются Дзержинский (1,6 ПДК), Калининский (1,8 ПДК) и Заельцовский (2 ПДК).

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Причиной запыления Новосибирска является отсутствие дождей. Вопреки антициклону, осадки переместились из Омска на юг Тюменской области и Югру. Дожди зафиксированы только в отдельных местах Новосибирской области.

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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Синоптики#Пыль
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