Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В ночь на 10 мая в Венгеровском районе Новосибирской области из-за угрозы возгорания домов были эвакуированы 36 жителей деревни Мариинка. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в ходе оперативного совещания в областном правительстве. По его словам, вблизи деревни был «выявлен очаг крупного ландшафтного пожара с фронтом в 1,5 километра, создававшего прямую угрозу населенным пунктам».
На текущей момент угрозы Мариинке нет, добавил Орлов. По его словам, сегодня планируется применение авиации Росгвардии в Куйбышевском районе, что позволит снять угрозу перехода ландшафтного пожара на жилые дома в четырех населенных пунктах.
Венгеровский и Куйбышевский районы названы в числе шести районов Новосибирской области, где складывается наиболее тяжелая обстановка с распространением природных пожаров.