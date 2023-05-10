В ночь на 10 мая в Венгеровском районе Новосибирской области из-за угрозы возгорания домов были эвакуированы 36 жителей деревни Мариинка. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в ходе оперативного совещания в областном правительстве. По его словам, вблизи деревни был «выявлен очаг крупного ландшафтного пожара с фронтом в 1,5 километра, создававшего прямую угрозу населенным пунктам».