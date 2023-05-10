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В Новосибирской области из-за угрозы пожара эвакуировали деревню Мариинка

10 мая 2023, 05:25
Фото: 1MI
В регионе зафиксированы сотни природных пожаров
Жителей небольшой деревни в Венгеровском районе пришлось эвакуировать из-за подступающего к домам ландшафтного пожара

В ночь на 10 мая в Венгеровском районе Новосибирской области из-за угрозы возгорания домов были эвакуированы 36 жителей деревни Мариинка. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в ходе оперативного совещания в областном правительстве. По его словам, вблизи деревни  был «выявлен очаг крупного ландшафтного пожара с фронтом в 1,5 километра, создававшего прямую угрозу населенным пунктам».

На текущей момент угрозы Мариинке нет, добавил Орлов. По его словам, сегодня планируется применение авиации Росгвардии в Куйбышевском районе, что позволит снять угрозу перехода ландшафтного пожара на жилые дома в четырех населенных пунктах.

Венгеровский и Куйбышевский районы названы в числе шести районов Новосибирской области, где складывается наиболее тяжелая обстановка с распространением природных пожаров.

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#Пожар#Деревня#Эвакуация#Происшествия#Новосибирская область
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