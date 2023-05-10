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В Новосибирской области назвали районы с самыми крупными природными пожарами

10 мая 2023, 05:02
Фото: 1MI
Подавляющее большинство пожаров возникает по вине людей

Шесть самых горящих районов назвали в Новосибирской области

Более 800 ландшафтных пожаров зафиксировано в регионе. Большинство из них сосредоточено в шести районах области

Шесть самых «горимых» районов Новосибирской области назвал глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 10 мая. По словам Олова, наибольшее количество природных пожаров зафиксировано в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.

Всего же, по данным МЧС, за неделю в Новосибирской области вспыхнуло 828 крупных ландшафтных пожаров. Губернатор Андрей Травников назвал это количество «зашкаливающим» и заявил о продлении особого противопожарного режима на территории региона до 23 мая.

Кроме того, Травников дал поручение Совету муниципальных образований и министерству природных ресурсов рассмотреть возможность отмены сезона весенней охоты. По словам главы региона, возникновение пожаров вокруг болот и озер свидетельствует о причастности охотников к их возникновению.

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#Пожар#Лес#Огонь#Происшествия#Новосибирская область
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