Всего же, по данным МЧС, за неделю в Новосибирской области вспыхнуло 828 крупных ландшафтных пожаров. Губернатор Андрей Травников назвал это количество «зашкаливающим» и заявил о продлении особого противопожарного режима на территории региона до 23 мая.