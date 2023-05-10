Кроме того, сегодня принято решение о продлении действия особого противопожарного режима на территории региона до 23 мая. Такой режим предполагает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. Нарушителей штрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.