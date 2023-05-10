Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Количество ландшафтных пожаров в Новосибирской области «зашкаливает», заявил губернатор Андрей Травников в среду, 10 мая, в ходе оперативного совещания. Одними из виновников возникновения пожаров глава региона назвал охотников.
«Если так дальше пойдет, то в следующем году на наиболее горимых территориях вполне возможно, придется ограничивать этот период и даже отменить весеннюю охоту. Характер возгораний камыша вокруг болот и озер заставляет задуматься, в чем причина этих возгораний», - сказал Травников.
По словам Андрея Травникова, с предложениями об отмене весенней охоты к нему неоднократно обращались главы районов области. Губернатор дал поручение Совету муниципальных образований и министерству природных ресурсов рассмотреть эту инициативу.
Кроме того, сегодня принято решение о продлении действия особого противопожарного режима на территории региона до 23 мая. Такой режим предполагает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. Нарушителей штрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.