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В Новосибирской области могут отменить весеннюю охоту

10 мая 2023, 04:25
Фото: 1MI
Андрею Травникову не нравятся пожары вокруг озер и болот

Глава Новосибирской области обвинил охотников в возникновении природных пожаров

Рост числа природных пожаров может привести к отмене выдачи разрешений на охоту в весенний период. Охотников винят в многочисленных возгораниях

Количество ландшафтных пожаров в Новосибирской области «зашкаливает», заявил губернатор Андрей Травников в среду, 10 мая, в ходе оперативного совещания. Одними из виновников возникновения пожаров глава региона назвал охотников.

«Если так дальше пойдет, то в следующем году на наиболее горимых территориях вполне возможно, придется ограничивать этот период и даже отменить весеннюю охоту. Характер возгораний камыша вокруг болот и озер заставляет задуматься, в чем причина этих возгораний», - сказал Травников.

По словам Андрея Травникова, с предложениями об отмене весенней охоты к нему неоднократно обращались главы районов области. Губернатор дал поручение Совету муниципальных образований и министерству природных ресурсов рассмотреть эту инициативу.

Кроме того, сегодня принято решение о продлении действия особого противопожарного режима на территории региона до 23 мая. Такой режим предполагает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. Нарушителей штрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

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#Охота#Запрет#Пожар#Происшествия#Новосибирская область
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