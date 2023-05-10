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За минувшую неделю в Новосибирской области зафиксировано 828 крупных ландшафтных пожаров, сообщил в среду, 10 мая, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава областного управления МЧС Виктор Орлов. Самая напряженная обстановка с пожарами складывается в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.
Причиной возникновения природных пожаров в подавляющем большинстве случаев Виктор Орлов назвал действия людей и попросил продлить действие особого противопожарного режима на территории региона до 23 мая.
Губернатор Андрей Травников это предложение поддержал.
«Главная беда, как мы понимаем, это человеческая безалаберность…Или шалость детей, или глупость взрослых, которая граничит с преступностью или вредительством», - заявил глава региона.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. Нарушителей штрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.