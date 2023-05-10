За минувшую неделю в Новосибирской области зафиксировано 828 крупных ландшафтных пожаров, сообщил в среду, 10 мая, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава областного управления МЧС Виктор Орлов. Самая напряженная обстановка с пожарами складывается в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.