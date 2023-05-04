Женщина из Новосибирской области развела костер и едва не спалила все село

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
В Новосибирской области жительница села Абрамово Куйбышевского района могут оштрафовать за разведение костра на своем участке. Это произошло в условиях особенного противопожарного режима, который был введен регионом из-за засушливой погоды и высокого риска возгорания травы.
Огонь от костра перекинулся на сухую траву, что могло стать причиной возникновения лесного пожара или пожара на частном домовладении вблизи.
За это нарушение требований пожарной безопасности женщина может получить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Спасатели смогли оперативно потушить горение, и тяжких последствий удалось избежать. В отношении женщины составили административный протокол.