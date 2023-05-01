«Спичка может сколлапсировать в черную дыру, затягивающую колоссальные усилия» — поэтично написал о героическом поступке женщины из Академгородка Татьяны, которая, увидев лесной пожар не только вызвала пожарных, но и начала тушить пожар веником из веток до их приезда.

Видео, на котором женщина тушит начинающийся лесной пожар веником разместил у себя на странице Вконтакте Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области: «Линия огня, как расширяющийся горизонт событий, искажает визуальную прямую в реакцию. Это закон неравнодушных людей, таких как Татьяна. Ее внимание исказилось в звонок в единую дежурную диспетчерскую службу и тушение пожара веником. Она потушила возгорание с сотрудниками Искитимского лесничества. Спасибо, Татьяна». Лесной пожар Татьяна заметила, когда проезжала на автомобиле мимо села Морозово. Вызвав огнеборцев, женщина начала забивать огонь ветками и палками, так ей удалось сдержать его распространение. Приехавшие пожарные завершили тушение пожара. Видео: Страница Вконтакте министра природных ресурсов и экологии Евгения Шестернина 28 апреля вечером спасатели боролись с 7 очагами возгорания травы в поселке Кирово возле Бердска.