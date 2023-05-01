Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Видео, на котором женщина тушит начинающийся лесной пожар веником разместил у себя на странице Вконтакте Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области:
«Линия огня, как расширяющийся горизонт событий, искажает визуальную прямую в реакцию. Это закон неравнодушных людей, таких как Татьяна. Ее внимание исказилось в звонок в единую дежурную диспетчерскую службу и тушение пожара веником. Она потушила возгорание с сотрудниками Искитимского лесничества. Спасибо, Татьяна».
Лесной пожар Татьяна заметила, когда проезжала на автомобиле мимо села Морозово. Вызвав огнеборцев, женщина начала забивать огонь ветками и палками, так ей удалось сдержать его распространение. Приехавшие пожарные завершили тушение пожара.