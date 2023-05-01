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Женщина предотвратила лесной пожар под Новосибирском, начав тушить его веником. Видео

1 мая 2023, 11:10
Фото: Страница Вконтакте Евгения Шестернина
Женщина начала тушить лесной пожар веником до приезда спасателей
«Спичка может сколлапсировать в черную дыру, затягивающую колоссальные усилия» — поэтично написал о героическом поступке женщины из Академгородка Татьяны, которая, увидев лесной пожар не только вызвала пожарных, но и начала тушить пожар веником из веток до их приезда.

Видео, на котором женщина тушит начинающийся лесной пожар веником разместил у себя на странице Вконтакте Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области:

«Линия огня, как расширяющийся горизонт событий, искажает визуальную прямую в реакцию. Это закон неравнодушных людей, таких как Татьяна. Ее внимание исказилось в звонок в единую дежурную диспетчерскую службу и тушение пожара веником. Она потушила возгорание с сотрудниками Искитимского лесничества. Спасибо, Татьяна».

Лесной пожар Татьяна заметила, когда проезжала на автомобиле мимо села Морозово. Вызвав огнеборцев, женщина начала забивать огонь ветками и палками, так ей удалось сдержать его распространение. Приехавшие пожарные завершили тушение пожара.

Видео: Страница Вконтакте министра природных ресурсов и экологии Евгения Шестернина

28 апреля вечером спасатели боролись с 7 очагами возгорания травы в поселке Кирово возле Бердска.

#Ольга Храмушкина#Пожар#Лес#Пожарные машины#Общество#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Видео
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