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Жители Новосибирска заметили на улицах дроны — что произошло
На улицах Новосибирска заметили дроны: что они делают, рассказали горожане в соцсетях.
13 сентября, 03:40
45 млн рублей потратят на обустройство газонов в Новосибирске
В трех районах города в 2024 году запланировано восстановление газонов, сообщили в пресс-центре муниципалитета.
12 мая, 09:46
2023
Крупный ландшафтный пожар локализован у деревни Алексеевка в Новосибирской области
Региональное управление МЧС сообщило об устранении угрозы населенному пункту. Огонь охватил 100 гектаров сельхозугодий
21 мая 2023, 11:33

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