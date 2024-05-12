45 млн рублей потратят на обустройство газонов в Новосибирске

Ранее мы рассказывали о том, что недавно уложенная тротуарная плитка на улицах и в парках города очень быстро пришла в негодность. Читайте в нашем материале, какие компании схалтурили при выполнении муниципальных контрактов и почему мэрия продолжает заключать с ними договоры.