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Газоны гибнут из-за гранитной крошки, которой зимой посыпают дороги

45 млн рублей потратят на обустройство газонов в Новосибирске

12 мая 2024, 09:46
Фото: 1MI
Газоны гибнут из-за гранитной крошки, которой зимой посыпают дороги
В трех районах города в 2024 году запланировано восстановление газонов, сообщили в пресс-центре муниципалитета.

В Дзержинском, Советском и Первомайском районах Новосибирска в текущем году пройдет рекультивация газонов. На это планируют потратить 45 млн рублей, разбив сумму на три равные части. Травяное покрытие гибнет из-за антигололедной каменно-песчаной смеси, которую дорожники используют зимой, а в наступлением весны ее сметают на газоны.

В Советском районе собраются восстановить газоны вдоль улиц Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича. Посадят новое травяное покурытие на улице Эйхе в Первомайском районе. Так же рекультивая затронет часть проспекта Дзержинского. Там ситуация осложняется старых тополей. Как пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на городскую администрацию, деревья уберут, но новых сажать не будут — ограничатся живой изгородью из кустарников различных пород.

Ранее мы рассказывали о том, что недавно уложенная тротуарная плитка на улицах и в парках города очень быстро пришла в негодность. Читайте в нашем материале, какие компании схалтурили при выполнении муниципальных контрактов и почему мэрия продолжает заключать с ними договоры.

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#Новосибирск#Озеленение#Реконструкция#Трава#Газон
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