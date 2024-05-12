45 млн рублей потратят на обустройство газонов в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Дзержинском, Советском и Первомайском районах Новосибирска в текущем году пройдет рекультивация газонов. На это планируют потратить 45 млн рублей, разбив сумму на три равные части. Травяное покрытие гибнет из-за антигололедной каменно-песчаной смеси, которую дорожники используют зимой, а в наступлением весны ее сметают на газоны.
В Советском районе собраются восстановить газоны вдоль улиц Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича. Посадят новое травяное покурытие на улице Эйхе в Первомайском районе. Так же рекультивая затронет часть проспекта Дзержинского. Там ситуация осложняется старых тополей. Как пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на городскую администрацию, деревья уберут, но новых сажать не будут — ограничатся живой изгородью из кустарников различных пород.
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