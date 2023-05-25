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В Новосибирске вспыхнул пожар на объекте «Сибирской промышленной компании»

25 мая 2023, 02:40
Фото: АСТ-54/ВК
Пожар на территории ООО «СПК» в Новосибирске
Жители Первомайского района Новосибирска сообщили в соцсетях о густом дыме, который шел со стороны территории ООО «СПК» утром 25 мая. Там произошел пожар, подтвердили в ГУ МЧС региона.

На территории «Сибирской промышленной компании» на Твардовского 3 к6 загорелись покрышки. По словам очевидцев, возгорание началось во время резки металла примерно в 8:30 часов.

«Горели покрышки на площади кв.м. Потушили пожар в 9 часов. Никто не пострадал», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Отметим, ООО «СПК» занимается поставками запчастей и промышленной техники для добычи сырья с заводов по всему миру.

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#Алина Шефер#Пожар#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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