В Новосибирске вспыхнул пожар на объекте «Сибирской промышленной компании»

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Published Сегодня, 02:40
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На территории «Сибирской промышленной компании» на Твардовского 3 к6 загорелись покрышки. По словам очевидцев, возгорание началось во время резки металла примерно в 8:30 часов.
«Горели покрышки на площади кв.м. Потушили пожар в 9 часов. Никто не пострадал», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.
Отметим, ООО «СПК» занимается поставками запчастей и промышленной техники для добычи сырья с заводов по всему миру.