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Новосибирец двумя ударами прирезал мать возлюбленной

15 июня 2023, 10:19
Фото: 1MI
Мужчина решил проблему с помощью ножа

В Новосибирске мужчина получил восемь лет за пьяное убийство старушки

В Новосибирске осудили мужчину за жестокое убийство пенсионерки. Сибиряк зарезал старушку по незначительному поводу.
«Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в середине января. Пятидесятисемилетний сибиряк выпивал вместе с сожительницей и ее матерью в одном из частных домов Октябрьского района. В какой-то момент спиртное ударило в голову и он, обидевшись на невинное замечание, начал избивать пожилую женщину по голове и телу. Разозлившись, новосибирец нанес ножом два удара в лицо и шею, отчего старушка и скончалась.

Теперь любителю выпить придется подумать над своим поступком в колонии строгого режима, где он проведет 8,5 лет.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Пенсионер#Убийство#Убийство по неосторожности#Алкогольное опьянение
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