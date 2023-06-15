Новосибирец двумя ударами прирезал мать возлюбленной

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел в середине января. Пятидесятисемилетний сибиряк выпивал вместе с сожительницей и ее матерью в одном из частных домов Октябрьского района. В какой-то момент спиртное ударило в голову и он, обидевшись на невинное замечание, начал избивать пожилую женщину по голове и телу. Разозлившись, новосибирец нанес ножом два удара в лицо и шею, отчего старушка и скончалась.
Теперь любителю выпить придется подумать над своим поступком в колонии строгого режима, где он проведет 8,5 лет.