Новосибирец двумя ударами прирезал мать возлюбленной

Инцидент произошел в середине января. Пятидесятисемилетний сибиряк выпивал вместе с сожительницей и ее матерью в одном из частных домов Октябрьского района. В какой-то момент спиртное ударило в голову и он, обидевшись на невинное замечание, начал избивать пожилую женщину по голове и телу. Разозлившись, новосибирец нанес ножом два удара в лицо и шею, отчего старушка и скончалась.