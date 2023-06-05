В Новосибирской области завершились трагедией поиски 91-летней пенсионерки

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В Новосибирской области завершили поиски 91-летней жительницы, но увы, пожилая женщина не погибла.
Об этом стало известно от добровольцев отряда «Лиза Алерт» в понедельник, 5 июня.
Они сообщили о найденной мертвой пенсионерке, выразив свои соболезнования ее родным и близким.
Пока не ясно, что послужило причиной смерти женщины. Напомним, что она пропала в городе Купино 2 июня.
Напомним, что ночью 3 июня в Новосибирске произошла трагедия: женщина упала из окна многоэтажного дома на улице Палласа в Кировском районе. Подруга погибшей считает, что ее могли убить.