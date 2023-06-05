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В Новосибирской области завершились трагедией поиски 91-летней пенсионерки

5 июня 2023, 10:00
Фото: ЛизаАлерт
Неизвестно, как старушка скончалась
Пенсионерка погибла в Новосибирской области: ее искали несколько суток, сообщают в поисковом отряде ЛизаАлерт.

В Новосибирской области завершили поиски 91-летней жительницы, но увы, пожилая женщина не погибла.

Об этом стало известно от добровольцев отряда «Лиза Алерт» в понедельник, 5 июня.

Они сообщили о найденной мертвой пенсионерке, выразив свои соболезнования ее родным и близким.

Пока не ясно, что послужило причиной смерти женщины. Напомним, что она пропала в городе Купино 2 июня.

Напомним, что ночью 3 июня в Новосибирске произошла трагедия: женщина упала из окна многоэтажного дома на улице Палласа в Кировском районе. Подруга погибшей считает, что ее могли убить.

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#Эмилия Губарева#Поиск#Пенсионеры#Общество
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