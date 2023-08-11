Кровавая резня или разборки с ножами. Жесткая драка в лифте дома в Новосибирске

По данным канала, один из мужчин, снимая рубашку, входит в лифт с ножом и начинает отмахиваться им от группы людей. Они пытаются его пнуть ногами, а затем брызгают ему в лицо из баллончика. У некоторых из них видны бутылки с алкоголем. После разборок компания удаляется, а один из мужчин остается в лифте с кровавым лицом.