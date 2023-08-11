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Мужчины подрались

Кровавая резня или разборки с ножами. Жесткая драка в лифте дома в Новосибирске

11 августа 2023, 04:47
Фото: 1MI
Мужчины подрались

Новосибирцы устроили драку с ножами в лифте дома на Твардовского

В Новосибирске произошла драка с ножами в лифте дома на Твардовского, в которой участвовали нетрезвые мужчины.

В Новосибирске ночью 9 августа произошла драка между пьяными мужчинами в лифте дома на улице Твардовского. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.

По данным канала, один из мужчин, снимая рубашку, входит в лифт с ножом и начинает отмахиваться им от группы людей. Они пытаются его пнуть ногами, а затем брызгают ему в лицо из баллончика. У некоторых из них видны бутылки с алкоголем. После разборок компания удаляется, а один из мужчин остается в лифте с кровавым лицом.

Жильцы сообщают, что подобные стычки уже не первый раз происходят в этом подъезде. Они полагают, что такие потасовки между выпившими людьми возникают из-за того, что в доме на улице Березовой работает алкогольное заведение, которое функционирует круглосуточно.

Местные жители выражают недовольство тем, что требования ограничить работу этого заведения до 22:00 не приносят результатов и местные власти не реагируют на данную проблему.

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