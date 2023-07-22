Новосибирская полиция выясняет обстоятельства массовой драки у диско-бара

Массовая драка с участием более десяти человек произошла в пять утра возле диско-бара «Синий иней». По данным Telegram-канала «АСТ -54 Black», участников конфликта пыталась разнять полиция, а одному причинили серьезные травмы лица. Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчине была вызвана «скорая помощь», но он отказался от обследования.