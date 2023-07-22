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Новосибирская полиция выясняет обстоятельства массовой драки у диско-бара

22 июля 2023, 08:37
Фото: Midjourney
Возле диско-бара произошла массовая драка

В Новосибирске ищут участников драки у диско-бара «Синий иней»

Правоохранительные органы Новосибирска выясняют обстоятельства массовой драки у диско-бара «Синий иней». В результате конфликта пострадал один человек.
«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности мужчин, причинивших гражданину телесные повреждения, обстоятельства и причины произошедшей потасовки у одного из ночных заведений в центре Новосибирска», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили персонал бара. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Массовая драка с участием более десяти человек произошла в пять утра возле диско-бара «Синий иней». По данным Telegram-канала «АСТ -54 Black», участников конфликта пыталась разнять полиция, а одному причинили серьезные травмы лица. Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчине была вызвана «скорая помощь», но он отказался от обследования.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Полиция#Драка
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