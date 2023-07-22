Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Сегодня утром, 22 июля, в центре Новосибирска возле сквера «Крылья Сибири» на Советской произошла массовая драка. Согласно сообщению одного из свидетелей, инцидент произошел примерно в пять часов утра у диско-бара «Синий иней».
Как пишет Telegram-канал АСТ-54 Black, более десяти мужчин дрались друг с другом, а угомонить их пытались полицейские.
В один момент, мужчина в черной футболке нанес удар в лицо одному из участников драки. От полученного удара тот падает и, по всей видимости, теряет сознание. Несколько свидетелей прибегают к нему и пытаются привести его в себя, переворачивая на бок. Другие же участники конфликта благополучно скрылись от полицейских.
На данный момент, в пресс-службе МВД по Новосибирской области не предоставили дополнительную информацию о произошедшей драке.