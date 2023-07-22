В один момент, мужчина в черной футболке нанес удар в лицо одному из участников драки. От полученного удара тот падает и, по всей видимости, теряет сознание. Несколько свидетелей прибегают к нему и пытаются привести его в себя, переворачивая на бок. Другие же участники конфликта благополучно скрылись от полицейских.