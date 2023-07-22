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Потерял сознание. Новосибирцы устроили массовую драку у диско-бара

22 июля 2023, 04:33
Фото: 1MI
Один из участников потерял сознание

В Новосибирске мужчины устроили массовую драку у диско-бара

В центре Новосибирска утром произошла массовая драка, в результате которой один из участников потерял сознание; на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Сегодня утром, 22 июля, в центре Новосибирска возле сквера «Крылья Сибири» на Советской произошла массовая драка. Согласно сообщению одного из свидетелей, инцидент произошел примерно в пять часов утра у диско-бара «Синий иней».

Как пишет Telegram-канал АСТ-54 Black, более десяти мужчин дрались друг с другом, а угомонить их пытались полицейские.

В один момент, мужчина в черной футболке нанес удар в лицо одному из участников драки. От полученного удара тот падает и, по всей видимости, теряет сознание. Несколько свидетелей прибегают к нему и пытаются привести его в себя, переворачивая на бок. Другие же участники конфликта благополучно скрылись от полицейских.

На данный момент, в пресс-службе МВД по Новосибирской области не предоставили дополнительную информацию о произошедшей драке.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Происшествия#18+#Драка
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