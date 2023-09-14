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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В ходе драки раздались выстрелы

В Новосибирске словесная перепалка вылилась в вооруженный конфликт

14 сентября 2023, 18:08
Фото: ТГ-канал Экстренный НСК
В ходе драки раздались выстрелы
Массовое побоище с выстрелами произошло на площади Калинина в Новосибирске, сообщает ТГ-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на очевидцев.

Участники драки, а также причина, из-за которой разгорелся конфликт, пока не известны. Однако сообщается, что всё началось со словесной ссоры между двумя мужчинами.

Затем к ним присоединились уже другие люди, после чего началась массовая потасовка. Во время драки раздались звуки выстрелов.

На место приехали сотрудники Росгвардии, полиция начала проверку.

Ранее в Тихом центре Новосибирска неизвестный начал стрелять из автомата.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Драка#Росгвардия#Потасовка#Выстрелы#Елена Земскова
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