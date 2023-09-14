В Новосибирске словесная перепалка вылилась в вооруженный конфликт

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Участники драки, а также причина, из-за которой разгорелся конфликт, пока не известны. Однако сообщается, что всё началось со словесной ссоры между двумя мужчинами.
Затем к ним присоединились уже другие люди, после чего началась массовая потасовка. Во время драки раздались звуки выстрелов.
На место приехали сотрудники Росгвардии, полиция начала проверку.
Ранее в Тихом центре Новосибирска неизвестный начал стрелять из автомата.