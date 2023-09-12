Ночной кошмар: в Новосибирске неизвестный начал стрелять по людям

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Updated Сегодня, 01:33
В Новосибирске неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирский паблик». Инцидент произошел ночью 11 сентября в Первомайском районе, на улице Твардовского.
Злоумышленник начал стрельбу во дворе и затем перешел на общий балкон соседнего дома. Свидетель рассказала, что он стрелял произвольно, не выбирая цели. Пули были слышны, но никто не пострадал.
Пока неизвестно, какое оружие использовал мужчина. Сотрудники полиции начали проверку инцидента.