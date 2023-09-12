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Никто не пострадал

Ночной кошмар: в Новосибирске неизвестный начал стрелять по людям

12 сентября 2023, 01:31
Фото: 1MI
Никто не пострадал

Злоумышленник в Новосибирске открыл стрельбу по прохожим на улице Твардовского

Мужчина в Новосибирске начал стрелять по прохожим с балкона, стреляя в разные стороны; полиция уже проводит проверку происшествия.

В Новосибирске неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирский паблик». Инцидент произошел ночью 11 сентября в Первомайском районе, на улице Твардовского.

Злоумышленник начал стрельбу во дворе и затем перешел на общий балкон соседнего дома. Свидетель рассказала, что он стрелял произвольно, не выбирая цели. Пули были слышны, но никто не пострадал.

Пока неизвестно, какое оружие использовал мужчина. Сотрудники полиции начали проверку инцидента.

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