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Забастовка детей, стрельба в школе, отмена Бессмертного полка – как выжил Новосибирск

21 апреля 2023, 14:21
Фото: atas.info
Самые главные итоги недели
Новосибирск за неделю: забастовка детей и родителей в гимназии из-за конфликтной матери; стрельба в школе среди подростков; отмена традиционной очной акции «Бессмертный полк» на 9 Мая. Главные итоги по версии Atas.info.

Дети бастуют в гимназии № 10 в Новосибирске и не выходят на уроки – в чем суть конфликта?

Продлить забастовку детей до конца учебного года готовы родители в гимназии №10
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С 17 апреля третьеклассники не вышли на уроки в гимназию № 10. Оказалось, что родители и дети объявили забастовку и даже намерены продлить ее до конца учебного года. Суть конфликта в том, что класс против обучения с одноклассницей, матерью которой является известная предпринимательница Светлана Манина. По данным СМИ, женщина якобы терроризировала педагогический состав, родителей и детей на протяжении полутора лет. Родители требуют от школы сделать новый класс, в который перейдут все дети, кроме дочки бизнесвумен. Также требуется проверить директора учебного заведения на профпригодность.

Подросток принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника в Новосибирске

Стрельба в школе в Новосибирске: мальчик выстрелил в одноклассника - подробности
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Стрельба восьмиклассника в школе № 177 Дзержинского района произошла 4 апреля. Подросток принес в школу пистолет, чтобы показать оружие. Якобы случайно он выстрелил в своего одноклассника, ранив его в плечо. Стрелявший школьник уже поставлен на учет в ПДН, а громкий конфликт даже привел к уходу директора. Связано ли это со стрельбой в стенах школы, неизвестно.

«Бессмертного полка в Новосибирске не будет. Что придумали власти?

Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023
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9 Мая в Новосибирске ежегодно проводили акцию «Бессмертный полк». На время коронавирусных ограничений он проводился в онлайн-формате, но в 2022 году акция все же состоялась. А вот в 2023 году отмена «Бессмертного полка» удивила всех россиян – Москва решила отказаться от этой задумки. Однако, как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в столице Сибири он все же состоится, но виртуально. Так, на экране стелы «Город Трудовой доблести» появятся имена и фотографии героев ВОВ. Их будет транслировать Музей Новосибирска.

Топ самых шокирующих историй со стрельбой детей в школах Новосибирска
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