Новосибирск за неделю: забастовка детей и родителей в гимназии из-за конфликтной матери; стрельба в школе среди подростков; отмена традиционной очной акции «Бессмертный полк» на 9 Мая. Главные итоги по версии Atas.info.

Дети бастуют в гимназии № 10 в Новосибирске и не выходят на уроки – в чем суть конфликта?

Подросток принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника в Новосибирске