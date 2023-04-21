Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
С 17 апреля третьеклассники не вышли на уроки в гимназию № 10. Оказалось, что родители и дети объявили забастовку и даже намерены продлить ее до конца учебного года. Суть конфликта в том, что класс против обучения с одноклассницей, матерью которой является известная предпринимательница Светлана Манина. По данным СМИ, женщина якобы терроризировала педагогический состав, родителей и детей на протяжении полутора лет. Родители требуют от школы сделать новый класс, в который перейдут все дети, кроме дочки бизнесвумен. Также требуется проверить директора учебного заведения на профпригодность.
Стрельба восьмиклассника в школе № 177 Дзержинского района произошла 4 апреля. Подросток принес в школу пистолет, чтобы показать оружие. Якобы случайно он выстрелил в своего одноклассника, ранив его в плечо. Стрелявший школьник уже поставлен на учет в ПДН, а громкий конфликт даже привел к уходу директора. Связано ли это со стрельбой в стенах школы, неизвестно.
9 Мая в Новосибирске ежегодно проводили акцию «Бессмертный полк». На время коронавирусных ограничений он проводился в онлайн-формате, но в 2022 году акция все же состоялась. А вот в 2023 году отмена «Бессмертного полка» удивила всех россиян – Москва решила отказаться от этой задумки. Однако, как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в столице Сибири он все же состоится, но виртуально. Так, на экране стелы «Город Трудовой доблести» появятся имена и фотографии героев ВОВ. Их будет транслировать Музей Новосибирска.