Стрельба в школе в Новосибирске: мальчик выстрелил в одноклассника - подробности

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По информации ГУ МВД региона, инцидент произошел 4 апреля в школе Дзержинского района. Полицейским сообщили, что один из учеников подстрелил другого из пневматического пистолета.
Ранее Atas.info стало известно, что сильно мальчик не пострадал. Отделался синяками.
«Пистолет у школьника забрали, с ним провели разъяснительную беседу. Пострадавшего отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы», - рассказала пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Аягоз Ашимова.
Как пишет Mash-Сибирь, пистолет школьник забрал у дедушки. Хотел похвастать перед одноклассниками.
Расследование ЧП продолжается. По результатам экспертизы правоохранители примут решение о необходимости возбуждения дела.