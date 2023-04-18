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Стрельба в школе в Новосибирске: мальчик выстрелил в одноклассника - подробности

18 апреля 2023, 06:08
Фото: 1MI
Школьник устроил стрельбу в школе Новосибирска
Подросток выстрелил из пистолета в одноклассника в школе №177 в Новосибирске. Полицейские проводят расследование.

По информации ГУ МВД региона, инцидент произошел 4 апреля в школе Дзержинского района. Полицейским сообщили, что один из учеников подстрелил другого из пневматического пистолета.

Ранее Atas.info стало известно, что сильно мальчик не пострадал. Отделался синяками.

 

В Новосибирске мальчик подстрелил одноклассника из пистолета в школе
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«Пистолет у школьника забрали, с ним провели разъяснительную беседу. Пострадавшего отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы», - рассказала пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Аягоз Ашимова.

Как пишет Mash-Сибирь, пистолет школьник забрал у дедушки. Хотел похвастать перед одноклассниками.

Расследование ЧП продолжается. По результатам экспертизы правоохранители примут решение о необходимости возбуждения дела.

#Дети#Общество#Школа#Стрельба#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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