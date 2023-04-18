В Новосибирске мальчик подстрелил одноклассника из пистолета в школе

Подросток выстрелил в одноклассника в одной из школ Дзержинского района Новосибирска. Правоохранители проверяют инцидент.

По предварительным данным источника Atas.info в правоохранительных органах, выстрелы школьник произвел из травматического пистолета. Пострадавший мальчик заработал синяки на теле. «Сейчас идет проверка по факту инцидента. Опрашивают свидетелей и руководство школы», - сообщил источник. Обновлено: «Пострадавшего ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм», — сказала пресс-секретарь ГУ МВД региона Аягоз Ашимова. Напомним, ранее 10-летний мальчик порезал ножом 12-летнего товарища на детской площадке в Новосибирской области. Заигрались во дворе: в Бердске 10-летний мальчик пырнул ножом в живот старшеклассника Узнать подробнее