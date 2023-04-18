В Новосибирске мальчик подстрелил одноклассника из пистолета в школе

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
По предварительным данным источника Atas.info в правоохранительных органах, выстрелы школьник произвел из травматического пистолета. Пострадавший мальчик заработал синяки на теле.
«Сейчас идет проверка по факту инцидента. Опрашивают свидетелей и руководство школы», - сообщил источник.
Обновлено: «Пострадавшего ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм», — сказала пресс-секретарь ГУ МВД региона Аягоз Ашимова.
Напомним, ранее 10-летний мальчик порезал ножом 12-летнего товарища на детской площадке в Новосибирской области.