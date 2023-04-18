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В Новосибирске мальчик подстрелил одноклассника из пистолета в школе

18 апреля 2023, 03:37
Фото: 1MI
Школьник стрелял в одноклассника в Новосибирске
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из школ Дзержинского района Новосибирска. Правоохранители проверяют инцидент.

По предварительным данным источника Atas.info в правоохранительных органах, выстрелы школьник произвел из травматического пистолета. Пострадавший мальчик заработал синяки на теле.

«Сейчас идет проверка по факту инцидента. Опрашивают свидетелей и руководство школы», - сообщил источник.

Обновлено: «Пострадавшего ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм», — сказала пресс-секретарь ГУ МВД региона Аягоз Ашимова.

Напомним, ранее 10-летний мальчик порезал ножом 12-летнего товарища на детской площадке в Новосибирской области.

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#Алина Шефер#Дети#Школа#Стрельба#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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