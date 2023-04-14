Заигрались во дворе: в Бердске 10-летний мальчик пырнул ножом в живот старшеклассника

В Бердске 10-летний мальчик пырнул ножом в живот товарища

Школьник попал в больницу в Бердске под Новосибирском с ножевым ранением. Он заявил, что на него напал 10-летний мальчик. В этом инциденте разбираются следователи СУ СКР региона.