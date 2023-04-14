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Заигрались во дворе: в Бердске 10-летний мальчик пырнул ножом в живот старшеклассника

14 апреля 2023, 04:23
Фото: 1MI
Школьник пырнул 12-летнего мальчика ножом под Новосибирском

В Бердске 10-летний мальчик пырнул ножом в живот товарища

Школьник попал в больницу в Бердске под Новосибирском с ножевым ранением. Он заявил, что на него напал 10-летний мальчик. В этом инциденте разбираются следователи СУ СКР региона.

«В ведомство сообщили врачи, что 12-летний мальчик получил ножевое ранение в живот. С его слов, 13 апреля на игровой площадке во дворе многоэтажки его ударил 10-летний мальчик. Начали по факту случившегося проверку», - уточнила пресс-секретарь Следкома Елена Коновалова.

Госпитализированный школьник уже идет на поправку. Врачи спасли ему жизнь, угрозы нет.

По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.

#Алина Шефер#Дети#Нож#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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