Заигрались во дворе: в Бердске 10-летний мальчик пырнул ножом в живот старшеклассника

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
«В ведомство сообщили врачи, что 12-летний мальчик получил ножевое ранение в живот. С его слов, 13 апреля на игровой площадке во дворе многоэтажки его ударил 10-летний мальчик. Начали по факту случившегося проверку», - уточнила пресс-секретарь Следкома Елена Коновалова.
Госпитализированный школьник уже идет на поправку. Врачи спасли ему жизнь, угрозы нет.
По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.