Обидевшийся на негативный отзыв новосибирец может получить срок

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 37-летний житель поселка Колывань Новосибирской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Конфликт произошел 15 апреля в одной из шиномонтажных мастерских поселка Кудряшовский под Новосибирском. Двое мужчин начали спорить на СТО, затем один из них получил струю из перцового баллончика в лицо. В ответ оппонент выстрелил из травматического пистолета.
Причиной драки мог стать негативный комментарий в Сети, а сама драка попала на камеру видеонаблюдения. Позже запись появилась в телеграм-канале «Экстренный НСК».