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Обидевшийся на негативный отзыв новосибирец может получить срок

20 апреля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Хулиган может получить срок

Дракой из-за хейта в Сети под Новосибирском заинтересовалась полиция

Под Новосибирском получила продолжение история с дракой в шиномонтажной мастерской. Один из мужчин обиделся на негативный отзыв в Сети и выстрелил в другого из пистолета. Теперь инцидент находится на контроле в полиции.
«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 37-летний житель поселка Колывань Новосибирской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Конфликт произошел 15 апреля в одной из шиномонтажных мастерских поселка Кудряшовский под Новосибирском. Двое мужчин начали спорить на СТО, затем один из них получил струю из перцового баллончика в лицо. В ответ оппонент выстрелил из травматического пистолета.

Причиной драки мог стать негативный комментарий в Сети, а сама драка попала на камеру видеонаблюдения. Позже запись появилась в телеграм-канале «Экстренный НСК».

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Драка#Полиция#Соцсети
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