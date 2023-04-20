Обидевшийся на негативный отзыв новосибирец может получить срок

Дракой из-за хейта в Сети под Новосибирском заинтересовалась полиция

Под Новосибирском получила продолжение история с дракой в шиномонтажной мастерской. Один из мужчин обиделся на негативный отзыв в Сети и выстрелил в другого из пистолета. Теперь инцидент находится на контроле в полиции.