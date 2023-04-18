Вышли на дуэль: новосибирцы устроили перестрелку из-за отзыва в соцсетях

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Звуки стрельбы услышали местные жители и вызвали полицию. Они рассказали в соцсетях, что в перестрелки участвовали двое мужчин.
«Одного из них знаю, не лично — он владеет шиномонтажной мастерской. Вроде как, поругались из-за плохого отзыва, который оставил посетитель», — рассказал Atas.info житель поселка Александр М.
В telegram-канале «Экстренный НСК» появилось видео с места инцидента. На кадрах двое сибиряков сначала спорят, потом один из них вынимает перцовый баллончик и распыляет в лицо оппонента. В ответ пострадавший достает пистолет и стреляет.
Сейчас в этом инциденте разбирается полиция.
«15 апреля в полицию сообщили том, что в одной из шиномонтажных мастерских в ходе конфликта мужчина произвел два выстрела в другого из травматического оружия. На место выезжала следственно-оперативная группа. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - прокомментировала Atas.info пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области Аягоз Ашимова.