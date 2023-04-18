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Вышли на дуэль: новосибирцы устроили перестрелку из-за отзыва в соцсетях

18 апреля 2023, 04:13
Фото: 1MI
Новосибирцы устроили стрельбу

Под Новосибирском мужчины устроили перестрелку из-за хейта в Сети

Владелец СТО под Новосибирском выстрелил в клиента из-за негативного отзыва. Инцидент произошел 15 апреля в поселке Кудряшовский.

Звуки стрельбы услышали местные жители и вызвали полицию. Они рассказали в соцсетях, что в перестрелки участвовали двое мужчин.

«Одного из них знаю, не лично — он владеет шиномонтажной мастерской. Вроде как, поругались из-за плохого отзыва, который оставил посетитель», — рассказал Atas.info житель поселка Александр М.

В telegram-канале «Экстренный НСК» появилось видео с места инцидента. На кадрах двое сибиряков сначала спорят, потом один из них вынимает перцовый баллончик и распыляет в лицо оппонента. В ответ пострадавший достает пистолет и стреляет.

Сейчас в этом инциденте разбирается полиция.

«15 апреля в полицию сообщили том, что в одной из шиномонтажных мастерских в ходе конфликта мужчина произвел два выстрела в другого из травматического оружия. На место выезжала следственно-оперативная группа. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - прокомментировала Atas.info пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области Аягоз Ашимова.
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#Алина Шефер#Происшествия#Стрельба#Новосибирск#Новосибирская область
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