Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого нападения на несовершеннолетнего. Инцидент произошел на детской площадке, где несколько подростков избили парня.
Событие было записано на видео самими участниками драки и позднее попало в интернет. На кадрах видно, что несколько подростков окружили своего сверстника. В то время как парень сидел на корточках, закрывая лицо руками, один из подростков подошел к нему и нанес удар ногой в лицо. Место происшествия неизвестно.
После этого инцидента полиция приступила к разбирательству, чтобы выяснить обстоятельства драки, определить место происшествия и идентифицировать агрессоров.