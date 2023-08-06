Событие было записано на видео самими участниками драки и позднее попало в интернет. На кадрах видно, что несколько подростков окружили своего сверстника. В то время как парень сидел на корточках, закрывая лицо руками, один из подростков подошел к нему и нанес удар ногой в лицо. Место происшествия неизвестно.