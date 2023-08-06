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Полиция Новосибирска ищет подростков, пинающих мальчика на детской площадке

6 августа 2023, 02:25
Фото: 1MI
Несовершеннолетние избили мальчика
В Новосибирске полиция проверяет случай жестокого избиения подростка, которое произошло на детской площадке и было записано на видео.

В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого нападения на несовершеннолетнего. Инцидент произошел на детской площадке, где несколько подростков избили парня.

Событие было записано на видео самими участниками драки и позднее попало в интернет. На кадрах видно, что несколько подростков окружили своего сверстника. В то время как парень сидел на корточках, закрывая лицо руками, один из подростков подошел к нему и нанес удар ногой в лицо. Место происшествия неизвестно.

После этого инцидента полиция приступила к разбирательству, чтобы выяснить обстоятельства драки, определить место происшествия и идентифицировать агрессоров.

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