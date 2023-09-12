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Пострадавших нет

Конфликт на улице Депутатской: в Новосибирске мужчина открыл стрельбу из автомата

12 сентября 2023, 02:44
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу в центре города

В Новосибирске на улице Депутатской неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата по машине и угрожал расправой в отношении жильца дома, после чего сделал несколько выстрелов.

В центре Новосибирска произошел инцидент, связанный с неадекватным мужчиной. Он открыл стрельбу из автомата по автомобилю жителя дома. Информацию об этом распространяет Mash Siberia.

На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть пару, которая ссорится на парковке перед домом на улице Депутатской. Парень бросает вещи возле подъезда, пытается забрать ребенка и кидает в девушку бумаги.

«Вроде градус страстей снизился, пара начала выезжать со двора, как вдруг конфликтёр заметил жильца дома — он ему чем-то не понравился. Докопался и обещал расправиться», — говорится в сообщении.

Затем дебошир достает автомат из багажника и направляет его на автомобиль мужчины, выпуская несколько выстрелов. Уточняется, что никто из окружающих не пострадал от стрельбы.

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#Общество#Новосибирск#Стрельба#Конфликт#Эмилия Губарева
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