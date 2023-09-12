Конфликт на улице Депутатской: в Новосибирске мужчина открыл стрельбу из автомата

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
В центре Новосибирска произошел инцидент, связанный с неадекватным мужчиной. Он открыл стрельбу из автомата по автомобилю жителя дома. Информацию об этом распространяет Mash Siberia.
На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть пару, которая ссорится на парковке перед домом на улице Депутатской. Парень бросает вещи возле подъезда, пытается забрать ребенка и кидает в девушку бумаги.
«Вроде градус страстей снизился, пара начала выезжать со двора, как вдруг конфликтёр заметил жильца дома — он ему чем-то не понравился. Докопался и обещал расправиться», — говорится в сообщении.
Затем дебошир достает автомат из багажника и направляет его на автомобиль мужчины, выпуская несколько выстрелов. Уточняется, что никто из окружающих не пострадал от стрельбы.