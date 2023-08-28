В Новосибирске стрелявший в парня дебошир на Нарымской пытался откупиться

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В Новосибирске молодой человек, который открыл огонь по другому парню на улице Нарымской, пытается избежать наказания. Об этом сообщила сестра пострадавшего в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 12 августа, когда группа мужчин начала домогаться девушки возле одного из домов на улице Нарымской. Девушка позвонила своему парню, который находился в такси и ехал домой. Парень приехал и встал на защиту своей подруги. В ответ один из агрессоров несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись на автомобиле. По словам сестры пострадавшего, стрелка выпустили на свободу с запретом на выезд.
«Как только мой брат пришел в себя, стрелок сразу же посетил его в больнице и предложил ему 40 тысяч рублей», — сообщила родственница.
Пострадавший получил серьезные раны и чуть не умер: одна из пуль проникла в легкое, а другая остановилась на 1,5 миллиметра перед мозгом. Пули также поразили живот и руку. Во время госпитализации пострадавшему установили трубку для облегчения дыхания — ему предстоит операция на носу, который полностью раздроблен.
По словам сестры, стрелок настойчиво пытается откупиться, однако семья пострадавшего настроена на то, чтобы добиться наказания для виновника происшествия.