В Новосибирске стрелявший в парня дебошир на Нарымской пытался откупиться

Инцидент произошел 12 августа, когда группа мужчин начала домогаться девушки возле одного из домов на улице Нарымской. Девушка позвонила своему парню, который находился в такси и ехал домой. Парень приехал и встал на защиту своей подруги. В ответ один из агрессоров несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись на автомобиле. По словам сестры пострадавшего, стрелка выпустили на свободу с запретом на выезд.