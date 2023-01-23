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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Массовая драка: новосибирцы сцепились на Вокзальной магистрали

Сегодня, 08:46
Фото: ВК- сообществоо “Инцидент Новосибирск”
Массовая драка в Новосиьирске
Возле бара на Вокзальной магистрали повздорили несколько жителей Новосибирска — дело дошло до драки.

О случившемся стали известно благодаря ВК- сообществу «Инцидент Новосибирск». Подписчик паблика сообщил о драке и поделился видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что в разборках учувствовало не менее десяти мужчин.

В какойто момент в качестве аргументов начали сиползоваться кулаки. Несколько участников конфликта сцепились и повалили друг друга на землю.

В руках одного из мужчин был предмет, похожий на нож.

Однако в данный момент нет подтвержденных данных о пострадавших.  

Ранее Atas.info сообщал о погоне за неадекватным водителем Toyota, которую вели сотрудники ГИБДД Новосибирска.

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#Драка#Нож#Потасовка#Происшествия#Новосибирск
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