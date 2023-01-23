Массовая драка: новосибирцы сцепились на Вокзальной магистрали

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
О случившемся стали известно благодаря ВК- сообществу «Инцидент Новосибирск». Подписчик паблика сообщил о драке и поделился видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что в разборках учувствовало не менее десяти мужчин.
В какойто момент в качестве аргументов начали сиползоваться кулаки. Несколько участников конфликта сцепились и повалили друг друга на землю.
В руках одного из мужчин был предмет, похожий на нож.
Однако в данный момент нет подтвержденных данных о пострадавших.
Ранее Atas.info сообщал о погоне за неадекватным водителем Toyota, которую вели сотрудники ГИБДД Новосибирска.