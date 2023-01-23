Дорожные разборки: топ скандальных случаев мести за хамство на дорогах в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Совсем недавно, 10 января, двое парней на ВАЗ повздорили с водителем Toyota Sprinter в Ленинском районе Новосибирска. Прямо на ходу пассажир отечественного автомобиля высунулся из окна и начал колотить кулаками по иномарке.
Разгневанный мужчина остановил свой седан, чтобы обругать оппонентов. Но они дослушивать не стали, вышли и начали пинать его машину. В итоге, «Тойоту» после инцидента сибиряку пришлось выставлять на продажу из-за масштабных повреждений.
Первый случай произошел ещё в 2021 году – он вызвал большой общественный резонанс. Во дворе дома на улице Чистякова в Новосибирске водитель задавил женщину с детской коляской после того, как она застыдила его за парковку на газоне.
Сибирячка упала и сломала ногу. Это ДТП попало на камеры видеонаблюдения, потом видео облетело Сеть и дошло до полиции. В ходе расследования установили, что виновник – курьер, который приехал доставить продукты соседке пострадавшей женщины.
Против мужчины возбудили дело. Сначала его подозревали в покушении на убийство, а потом переквалифицировали статью на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
А на днях, 16 января, агрессивный водитель автомобиля Land Cruiser 200 из-за замечания сломал ногу другому участнику движения. Это случилось в пробке на улице Пионерской, 21а в Новосибирске.
Мужчина за рулем иномарки подрезал другого автомобилиста на оживленной трассе. Когда они встретились в пробке, подрезанный решил дать пару добрых советов гонщику – ему это не понравилось.
Обидчивый сибиряк вышел из своего автомобиля и набросился на оппонента с кулаками. В какой-то момент он повалил парня на землю и упал сверху. Итог: у соперника перелом ноги.
Месть за незначительное ДТП привела к гибели директора автошколы в Новосибирске. Это случилось 4 декабря 2022 года на улице Кошурникова.
Там один водитель не уступил дорогу другому, и они врезались. Решить вопрос мирно мужчины не смогли – завязалась драка. В ходе конфликта оппонент избил директора автошколы так, что спустя несколько минут он упал замертво возле своего автомобиля.
В тот день погибший возвращался со своей женой домой с Шерегеша. Был в хорошем настроении и строил планы на следующий отпуск, так рассказывал его друг.