В одном автомобиле сидел мужчина, который ехал с женой из Шерегеша. В другой машине были два новосибирца. Между участниками произошел конфликт. В ходе него был избит директор автошколы. Ему нанесли несколько ударов. Он дошел до своей машины, упал и умер.