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Директор автошколы внезапно умер после драки в Новосибирске

Сегодня, 09:36
Фото: ВК/АСТ-54
Погибшим оказался директор автошколы

В Новосибирске директор автошколы умер после драки из-за ДТП

В Новосибирске 4 декабря на улице Кошурникова произошло ДТП, после которого водители подрались. Один из участников драки умер: погибшим был директор автошколы.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря рядом с ТЦ «Сибирский Молл». Как удалось узнать Сиб.фм от друга погибшего, рядом с автозаправкой произошло незначительное ДТП.

Драка возле новосибирского ТЦ «Сибирский Молл» обернулась смертью
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В одном автомобиле сидел мужчина, который ехал с женой из Шерегеша. В другой машине были два новосибирца. Между участниками произошел конфликт. В ходе него был избит директор автошколы. Ему нанесли несколько ударов. Он дошел до своей машины, упал и умер.

Его пытались реанимировать очевидцы, однако даже медики не справились. В ГУ МВД по региону сообщили, что задерживать никого правоохранители не стали.

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#ДТП#Транспорт#Криминал#Эмилия Губарева
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