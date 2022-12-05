Инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря рядом с ТЦ «Сибирский Молл». Как удалось узнать Сиб.фм от друга погибшего, рядом с автозаправкой произошло незначительное ДТП.
В одном автомобиле сидел мужчина, который ехал с женой из Шерегеша. В другой машине были два новосибирца. Между участниками произошел конфликт. В ходе него был избит директор автошколы. Ему нанесли несколько ударов. Он дошел до своей машины, упал и умер.
Его пытались реанимировать очевидцы, однако даже медики не справились. В ГУ МВД по региону сообщили, что задерживать никого правоохранители не стали.
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