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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за Toyota Allion в Новосибирске

Сегодня, 08:18
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Погоня га улицах Новосибирска
В ночь с 22 на 23 января на улице Кирова в Новосибирске сотрудники ГИБДД поймали неадекватного водителя.

Нарушителем оказался мужчина 1997 года рождения. Его остановили в Центральном районе города, инспектор ДПС потребовал мужчину предъявить документы, однако водитель Toyota не подчинился и попытался скрыться. 

Отмечается, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Справится с управлением автомобиля на веской скорости у мужчины не удалось. После того как Toyota врезалась в сугроб, сотрудники правопорядка задержали мужчину.

Отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска уточняет, что на водителя составлены два протокола - ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и ст. 19.3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. 

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции №6 “Октябрьский”.

Ранее в Черепановском районе Новосибирской области неадекватный водитель был задержан сотрудниками МВД.

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#Происшествия#Новосибирск#Погоня#Гибдд#Toyota
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