Сотрудники ГИБДД устроили погоню за Toyota Allion в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Нарушителем оказался мужчина 1997 года рождения. Его остановили в Центральном районе города, инспектор ДПС потребовал мужчину предъявить документы, однако водитель Toyota не подчинился и попытался скрыться.
Отмечается, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Справится с управлением автомобиля на веской скорости у мужчины не удалось. После того как Toyota врезалась в сугроб, сотрудники правопорядка задержали мужчину.
Отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска уточняет, что на водителя составлены два протокола - ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и ст. 19.3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции №6 “Октябрьский”.
Ранее в Черепановском районе Новосибирской области неадекватный водитель был задержан сотрудниками МВД.