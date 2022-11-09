Погоня со стрельбой за пьяным водителем произошла под Новосибирском

Инцидент произошел еще 29 октября в Маслянино. Внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «ВАЗ», который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Когда полицейские потребовали остановку, то водитель проигнорировал это и поехал дальше. Началась погоня. Автомобилист неоднократно превышал скорость, выезжал на встречку, создавая угрозу жизни граждан.
После неоднократных требований остановиться, инспекторы применили табельное оружие. Выстрел произвели прямо по колесам машины. В итоге автомобиль был остановлен, а водитель задержан.
Оказалось, что за рулем сидел 44-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения. Ранее ПДД он никогда не нарушал, водительские права были при нем.
Водителя привлекли к административной ответственности. Машину забрали на спецстоянку. Решение по судьбе водителя примет суд. Как рассказали в полиции, наказание предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав водителя до двух лет.
Напомним, ранее молодой человек из Узбекистана скинул наркотики, угнал автомобиль ДПС и утонул.