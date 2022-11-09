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Пьяница играл в догонялки с ДПС под Новосибирском – пришлось угомонить выстрелом

Сегодня, 02:55
Фото: ГУ МВД по НСО
Водитель пытался скрыться от полицейских

Погоня со стрельбой за пьяным водителем произошла под Новосибирском

В Маслянино Новосибирской области нетрезвый водитель нарушил ДТП, пытался скрыться от ДПС, в итоге был задержан благодаря выстрелу по колесам, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел еще 29 октября в Маслянино. Внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «ВАЗ», который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Когда полицейские потребовали остановку, то водитель проигнорировал это и поехал дальше. Началась погоня. Автомобилист неоднократно превышал скорость, выезжал на встречку, создавая угрозу жизни граждан.

После неоднократных требований остановиться, инспекторы применили табельное оружие. Выстрел произвели прямо по колесам машины. В итоге автомобиль был остановлен, а водитель задержан.

Оказалось, что за рулем сидел 44-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения. Ранее ПДД он никогда не нарушал, водительские права были при нем.

Водителя привлекли к административной ответственности. Машину забрали на спецстоянку. Решение по судьбе водителя примет суд. Как рассказали в полиции, наказание предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав водителя до двух лет.

Напомним, ранее молодой человек из Узбекистана скинул наркотики, угнал автомобиль ДПС и утонул. 

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#Полиция#Гибдд#Автомобиль
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