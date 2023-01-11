В Новосибирске молодая пара попала в ДТП на угнанной «Ладе»

Как рассказали в соцсети свидетели, авария произошла на Бердском шоссе, а машину парочка угнала с парковки на улице Петухова, 105. Хозяин автомобиля выронил ключи прямо у них на глазах, и они решили этим воспользоваться.
Момент угона красной «Лады» попал на камеры видеонаблюдения, установленные у подъезда жилого дома в Кировском районе. Владелец сразу же заявил в полицию.
По версиям некоторых сибиряков, угонщики попали в ДТП во время погони. Они протаранили фургончик.
Напомним, ранее на Вокзальной Магистрали в Новосибирске при столкновении двух иномарок - Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser 200 – пострадал 17-летний парень.