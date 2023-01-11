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В Новосибирске молодая пара попала в ДТП на угнанной «Ладе»

Сегодня, 01:26
Фото: АСТ-54/ВК
Парень и девушка угнали автомобиль «Лада» и попали на нем в ДТП в Новосибирске
Парень и девушка угнали автомобиль «Лада» и попали на нем в ДТП в Новосибирске 10 января. Фотографией с места аварии поделились очевидцы в паблике «АСТ-54».

Как рассказали в соцсети свидетели, авария произошла на Бердском шоссе, а машину парочка угнала с парковки на улице Петухова, 105. Хозяин автомобиля выронил ключи прямо у них на глазах, и они решили этим воспользоваться.

Момент угона красной «Лады» попал на камеры видеонаблюдения, установленные у подъезда жилого дома в Кировском районе. Владелец сразу же заявил в полицию.

По версиям некоторых сибиряков, угонщики попали в ДТП во время погони. Они протаранили фургончик.

Напомним, ранее на Вокзальной Магистрали в Новосибирске при столкновении двух иномарок - Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser 200 – пострадал 17-летний парень.

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#Алина Шефер#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Угон
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