Массовая драка произошла у бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В Новосибирске в ночь на 11 ноября произошло массовое столкновение возле бара на Вокзальной магистрали. Ранее на этом месте находилось заведение под названием «Doski». Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале АСТ-54 Black.
Автор записи отметил, что события, которые разыгрались перед его глазами, не были столь же напряженными, как предыдущие драки.
Этот подписчик уже не в первый раз фиксирует различные столкновения пьяных людей, которые происходят прямо напротив его окон.
На видеозаписи можно увидеть более десяти человек, время от времени толкающих друг друга и сильно жестикулирующих.