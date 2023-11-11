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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Массовая драка произошла у бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Массовая драка произошла у бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске

11 ноября 2023, 04:39
Фото: АСТ-54
Возле бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске произошла массовая потасовка, о чем стало известно из соцсетей.

В Новосибирске в ночь на 11 ноября произошло массовое столкновение возле бара на Вокзальной магистрали. Ранее на этом месте находилось заведение под названием «Doski». Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Автор записи отметил, что события, которые разыгрались перед его глазами, не были столь же напряженными, как предыдущие драки.

Этот подписчик уже не в первый раз фиксирует различные столкновения пьяных людей, которые происходят прямо напротив его окон.

На видеозаписи можно увидеть более десяти человек, время от времени толкающих друг друга и сильно жестикулирующих.

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#Общество#Новосибирск#Драка#Эмилия Губарева#Потасовка
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