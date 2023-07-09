Массовая драка произошла на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
В Новосибирске случилась массовая драка на остановке «Октябрьский универмаг». О таком инциденте сообщает канал в Telegram под названием «Новосибирск с огоньком». По информации из поста, драка была очень серьезная.
«Драка на остановке „Октябрьский универмаг“, улица Кирова. По состоянию участников видно, что бой не на жизнь», — говорится в сообщении, однако количество участников потасовки и причина конфликта неизвестна.
Представители полиции прибыли на место инцидента, однако никто из участников драки не захотел подавать заявление.
Из больниц тоже не поступило сообщений о пострадавших. В данный момент проводится проверка событий.