atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:25

Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Изображение материала

Массовая драка произошла на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске

9 июля 2023, 02:25
Фото: 1MI
Драка произошла на улице Кирова
У остановки «Октябрьский универмаг» в Новосибирске случилась массовая драка, в которой участвовали несколько человек.

В Новосибирске случилась массовая драка на остановке «Октябрьский универмаг». О таком инциденте сообщает канал в Telegram под названием «Новосибирск с огоньком». По информации из поста, драка была очень серьезная.

«Драка на остановке „Октябрьский универмаг“, улица Кирова. По состоянию участников видно, что бой не на жизнь», — говорится в сообщении, однако количество участников потасовки и причина конфликта неизвестна.

Представители полиции прибыли на место инцидента, однако никто из участников драки не захотел подавать заявление.

Из больниц тоже не поступило сообщений о пострадавших. В данный момент проводится проверка событий.

Быдло, разборки с пистолетами и драки: назван самый скандальный бар Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в НовосибирскеЧВК «Вагнер» на улицах Новосибирска: драка и выстрелыДрака с мигрантами возле Хилокского рынка в Новосибирске: пострадал полицейский
#Эмилия Губарева#Драка#Пострадавшие#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Копипаст и плагиат: где взяли поздравления с Днем семьи новосибирские чиновники
Вчера, 06:44
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала мужа и всех детей в День семьи
Вчера, 11:18
Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца
Вчера, 00:03
Жара из Туркмении захлестнет Новосибирск: ожидается до +37
Вчера, 04:27