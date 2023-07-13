В новосибирском ТЦ «Река» до крови избили мужчину

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
«Нормальная» охрана у нас в ТЦ «Река»… Вместо того, чтобы задержать нарушителя спокойствия и спокойно вызвать полицию, мы лучше до мордобоя скатимся», — сообщается в паблике «Октябрьский район | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографии из Telegram-канала «АСТ-54 Black» видно, что у сибиряка все лицо в крови, соответствующие следы видно и на брусчатке. Мужчина сидит на коленях возле остановочного пункта. Действительно ли его избила охрана, неизвестно.
Странный инцидент уже обсуждается в социальных сетях. «За мордобой можно и в суд подать, и деньги получить», — заявляет сибиряк под ником Макс Лоборев. «А что нарушил нарушитель?», — интересуется комментатор под псевдонимом Сторож Кладбищенский. «У нас общество все больше оскотинивается и быдлеет», — утверждает Олег Богомолов
При этом в полиции пока не знают о случившемся.
«Сообщений по факту нанесения телесных повреждений в правоохранительные органы не поступало», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.