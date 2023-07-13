В новосибирском ТЦ «Река» до крови избили мужчину

Странный инцидент уже обсуждается в социальных сетях. «За мордобой можно и в суд подать, и деньги получить», — заявляет сибиряк под ником Макс Лоборев. «А что нарушил нарушитель?», — интересуется комментатор под псевдонимом Сторож Кладбищенский. «У нас общество все больше оскотинивается и быдлеет», — утверждает Олег Богомолов