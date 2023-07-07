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Published Сегодня, 09:28

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Шестеро парней избили мужчину на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

7 июля 2023, 09:28
Фото: 1MI
Мужчину отбил прохожий

В Новосибирске шестеро хулиганов избили мужчину на Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске толпа из шестерых парней избила мужчину на Сибиряков-Гвардейцев. Прохожего едва удалось спасти.
«В четверг вечером группа молодых людей в течение минуты избивала мужчину во дворе дома №82 на улице Сибиряков-Гвардейцев», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Отбиться от хулиганов прохожему помог проходивший мимо мужчина с оголенным торсом. Причины нападения неизвестны.

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Происшествие уже возмутило новосибирцев. «Как шакалы, исподтишка», — заявил сибиряк под ником Сережа Якушев. «Это не пацаны, толпой на одного», — пишет Дмитрий Тимофеев. «Трусы», — злится Маргарита Тимофеева.

В полиции уже в курсе произошедшего.

«В полицию поступила информация. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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