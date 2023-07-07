Шестеро парней избили мужчину на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
«В четверг вечером группа молодых людей в течение минуты избивала мужчину во дворе дома №82 на улице Сибиряков-Гвардейцев», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Отбиться от хулиганов прохожему помог проходивший мимо мужчина с оголенным торсом. Причины нападения неизвестны.
Происшествие уже возмутило новосибирцев. «Как шакалы, исподтишка», — заявил сибиряк под ником Сережа Якушев. «Это не пацаны, толпой на одного», — пишет Дмитрий Тимофеев. «Трусы», — злится Маргарита Тимофеева.
В полиции уже в курсе произошедшего.
«В полицию поступила информация. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.