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Банда «ленинских» избила новосибирца в спортзале и угрожала «связями»

10 июля 2023, 03:54
Фото: atas.info
Пострадавший сам добрался до травмпункта
В спортивном зале в Новосибирске клиента жестоко избили после его просьбы убавить музыку. Те, кто бил мужчину, называли себя «ленинскими».

В одном из фитнес-центров Новосибирска произошло жестокое избиение клиента, о чем сообщается в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам пострадавшего, причиной конфликта стала его просьба к группе из пяти молодых людей о снижении громкости музыки. Однако эти парни, называющие себя «ленинскими» (по всей видимости они из Ленинского района города), начали оскорблять и угрожать ему, требуя публичных извинений.

Когда пострадавший отказался извиняться, он был жестоко избит всей пятеркой. Его якобы били по голове, пинали и душили. Позднее его отвели в раздевалку и угрожали, что если он обратится в полицию, то ему будет только хуже, так как у «ленинских» есть связи.

Пострадавший самостоятельно добрался до травмпункта, где получил первую помощь. Более того, ему пришлось перенести операцию на челюсть и лицо. Однако правоохранительные органы не реагировали на произошедшее, а записи с камер видеонаблюдения в спортзале пропали.

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