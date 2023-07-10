Банда «ленинских» избила новосибирца в спортзале и угрожала «связями»

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:58
В одном из фитнес-центров Новосибирска произошло жестокое избиение клиента, о чем сообщается в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По словам пострадавшего, причиной конфликта стала его просьба к группе из пяти молодых людей о снижении громкости музыки. Однако эти парни, называющие себя «ленинскими» (по всей видимости они из Ленинского района города), начали оскорблять и угрожать ему, требуя публичных извинений.
Когда пострадавший отказался извиняться, он был жестоко избит всей пятеркой. Его якобы били по голове, пинали и душили. Позднее его отвели в раздевалку и угрожали, что если он обратится в полицию, то ему будет только хуже, так как у «ленинских» есть связи.
Пострадавший самостоятельно добрался до травмпункта, где получил первую помощь. Более того, ему пришлось перенести операцию на челюсть и лицо. Однако правоохранительные органы не реагировали на произошедшее, а записи с камер видеонаблюдения в спортзале пропали.