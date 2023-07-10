Банда «ленинских» избила новосибирца в спортзале и угрожала «связями»

Когда пострадавший отказался извиняться, он был жестоко избит всей пятеркой. Его якобы били по голове, пинали и душили. Позднее его отвели в раздевалку и угрожали, что если он обратится в полицию, то ему будет только хуже, так как у «ленинских» есть связи.