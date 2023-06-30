Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
В Новосибирске в дневное время 29 июня неизвестные атаковали молодую женщину, которая стояла на остановке «Зорге» в Затулинском жилмассиве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
По словам одного из подписчиков, девушку избили и облили перцовым баллончиком в лицо. Сообщается, что причина нападения пока остается неизвестной.
Тот же подписчик также упомянул, что полиция задержала подозреваемых в совершении этого нападения. В настоящее время они находятся под стражей. Официальных комментариев от ГУ МВД по региону пока нет.