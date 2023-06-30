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Неизвестные избили девушку у остановки «Зорге» в Новосибирске

30 июня 2023, 03:47
Фото: 1MI
Девушку побили незнакомцы

В Новосибирске девушку избили и облили перцовым баллончиком у остановки «Зорге»

В Новосибирске неизвестные избили девушку у остановки «Зорге», напав на нее и брызнув перцовым баллончиком в лицо; подозреваемые были якобы задержаны полицией, однако официально информация не подтверждена.

В Новосибирске в дневное время 29 июня неизвестные атаковали молодую женщину, которая стояла на остановке «Зорге» в Затулинском жилмассиве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

По словам одного из подписчиков, девушку избили и облили перцовым баллончиком в лицо. Сообщается, что причина нападения пока остается неизвестной.

Тот же подписчик также упомянул, что полиция задержала подозреваемых в совершении этого нападения. В настоящее время они находятся под стражей. Официальных комментариев от ГУ МВД по региону пока нет.

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