atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Изображение материала

Неизвестные избили и похитили двух человек в Новосибирске

26 июня 2023, 02:35
Фото: 1MI
Похищение произошло ночью

В Новосибирске на улице Виктора Шевелева неизвестные избили и похитили двух человек

В Кировском районе Новосибирска неизвестные мужчины устроили массовую драку с похищением людей, о чем стало известно из соцсетей.

В ночь на 26 июня возле дома по улице Виктора Шевелева, расположенного по адресу 36/1, произошла драка, после которой неизвестные мужчины загрузили двоих людей в багажник автомобиля и скрылись.

«Сегодня ночью около дома Виктора Шевелева, 36/1 после продолжительной потасовки неизвестные мужчины загрузили в багажник двух людей и уехали в неизвестном направлении», — говорится в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Больше 14 раз очевидцы потасовки позвонили по номеру 112, но сотрудники полиции так и не прибыли на место происшествия. Два часа спустя, после нескольких звонков, сотрудники ППС и Росгвардии приехали на место и уточнили, что вызов о похищении им не поступал. Однако, очевидец происшествия утверждает, что он сообщал о похищении людей уже с двух часов ночи.

Чем закончился данный конфликт, неизвестно. На опубликованных кадрах в Сети видно, что неизвестные избивают двух мужчин, а затем толкают их в багажник и увозят в неизвестном направлении. Официально информация не подтверждена.

дракадрака
драка
Фото: Инцидент Новосибирск
ЧВК «Вагнер» на улицах Новосибирска: драка и выстрелы
Узнать подробнее
Читайте также:
Драка возле Хилокского рынка в Новосибирске: пострадал полицейский«МЖК не для русских»: очередная драка с мигрантами возмутила новосибирцев
#Эмилия Губарева#Полиция#Похищение#Росгвардия#Нападение#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск
Подпишитесь
Мегаторт, улица цветов, VK-фест: 10 огненных фото начала Дня города в Новосибирске
Вчера, 03:27
Никакого просвета: похолодание и дожди ждут Новосибирск на следующей неделе
Вчера, 04:39
В зоопарке Новосибирска назвали имена двух белых медвежат
Вчера, 06:42
Рекордное количество порций биточков из щуки приготовили в День города в Новосибирске
Вчера, 06:20
«Даже детей не замечали»: новосибирцы устроили давку на раздаче бесплатного торта
24 июня 13:46
ЧВК «Вагнер» возвращаются в лагеря: чем закончился мятеж Пригожина
Вчера, 02:34