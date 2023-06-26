Неизвестные избили и похитили двух человек в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
В ночь на 26 июня возле дома по улице Виктора Шевелева, расположенного по адресу 36/1, произошла драка, после которой неизвестные мужчины загрузили двоих людей в багажник автомобиля и скрылись.
«Сегодня ночью около дома Виктора Шевелева, 36/1 после продолжительной потасовки неизвестные мужчины загрузили в багажник двух людей и уехали в неизвестном направлении», — говорится в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».
Больше 14 раз очевидцы потасовки позвонили по номеру 112, но сотрудники полиции так и не прибыли на место происшествия. Два часа спустя, после нескольких звонков, сотрудники ППС и Росгвардии приехали на место и уточнили, что вызов о похищении им не поступал. Однако, очевидец происшествия утверждает, что он сообщал о похищении людей уже с двух часов ночи.
Чем закончился данный конфликт, неизвестно. На опубликованных кадрах в Сети видно, что неизвестные избивают двух мужчин, а затем толкают их в багажник и увозят в неизвестном направлении. Официально информация не подтверждена.