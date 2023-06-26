Неизвестные избили и похитили двух человек в Новосибирске

Больше 14 раз очевидцы потасовки позвонили по номеру 112, но сотрудники полиции так и не прибыли на место происшествия. Два часа спустя, после нескольких звонков, сотрудники ППС и Росгвардии приехали на место и уточнили, что вызов о похищении им не поступал. Однако, очевидец происшествия утверждает, что он сообщал о похищении людей уже с двух часов ночи.