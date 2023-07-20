Новосибирец в домашних условиях чипировал себе мозг дрелью ради ярких снов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Как пишет телеграм-канал Baza, мужчина пошел на рискованную операцию, чтобы управлять своими снами. Этот эксперимент он увидел в Сети.
Сначала сибиряк опробовал чипирование на овцах. После вообразил себя нейрохирургом и провел эту манипуляцию на себе с помощью дрели.
Он проделал отверстие в своей голове, фиксируя кожу скрепками, и вживил электрод в моторную кору мозга. У Михаила открылось кровотечение. Его экстренно увезли в больницу.