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Новосибирец в домашних условиях чипировал себе мозг дрелью ради ярких снов

20 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Новосибирец самостоятельно вживил чип себе в мозг дрелью
Житель Новосибирска Михаил Радуга самостоятельно вживил чип себе в мозг дрелью. Экспериментатора от смерти спасли врачи.

Как пишет телеграм-канал Baza, мужчина пошел на рискованную операцию, чтобы управлять своими снами. Этот эксперимент он увидел в Сети.

Сначала сибиряк опробовал чипирование на овцах. После вообразил себя нейрохирургом и провел эту манипуляцию на себе с помощью дрели.

Он проделал отверстие в своей голове, фиксируя кожу скрепками, и вживил электрод в моторную кору мозга. У Михаила открылось кровотечение. Его экстренно увезли в больницу.

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#Операция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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