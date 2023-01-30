Ни себе, ни людям: в Новосибирске мужчина не дал уехать автобусу, в который не влез

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:38
Инцидент произошел утром 30 января в Южно-Чемском жилмассиве. На остановке 2-й Бронной в 8 часов утра мужчине не хватило места в салоне автобуса № 227.
В итоге сибиряк встал возле капота и не пропускал общественный транспорт. На место была вызвана полиция.
Пассажиров пришлось высадить, пишет НГС. Следующий автобус новосибирцы ждали долго. Чем закончился данный инцидент, неизвестно. В полиции оперативно информацию не прокомментировали.
Напомним, что ранее на ОбьГЭСе в Новосибирске пассажиры помогли вытолкнуть автобус из снега. Общественный транспорт долго буксовал.