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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Ни себе, ни людям: в Новосибирске мужчина не дал уехать автобусу, в который не влез

30 января 2023, 03:29
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Пассажиров высадили из автобуса

В Новосибирске мужчина не дал проехать автобусу, в который не влез

В Кировском районе новосибирец не давал проехать автобусу № 227, в итоге всех пассажиров высадили и вызвали полицию.

Инцидент произошел утром 30 января в Южно-Чемском жилмассиве. На остановке 2-й Бронной в 8 часов утра мужчине не хватило места в салоне автобуса № 227.

В итоге сибиряк встал возле капота и не пропускал общественный транспорт. На место была вызвана полиция.

Пассажиров пришлось высадить, пишет НГС. Следующий автобус новосибирцы ждали долго. Чем закончился данный инцидент, неизвестно. В полиции оперативно информацию не прокомментировали.

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Напомним, что ранее на ОбьГЭСе в Новосибирске пассажиры помогли вытолкнуть автобус из снега. Общественный транспорт долго буксовал. 

#Эмилия Губарева#Автобус#Пассажир#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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