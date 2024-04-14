Пьяный водитель убил пассажира, врезавшись в дерево — что известно

Пассажир автомобиля, мужчина 1989 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства этого случая. Водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.