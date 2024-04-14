Пьяный водитель убил пассажира, врезавшись в дерево — что известно

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Published Сегодня, 05:35
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14 апреля в 8:00 на территории Ленинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.
По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Fielder, мужчина 1992 года рождения, двигался по двору со стороны дома 10/1 в направлении дома 8 по улице Котовского и врезался в дерево.
Пассажир автомобиля, мужчина 1989 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства этого случая. Водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.