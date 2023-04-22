Иркутский самолет приземлился в Новосибирске из-за заболевшего пассажира

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«При выполнении полета по маршруту командир экипажа принял решение об уходе на запасной аэродром Толмачево в Новосибирске», - сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.
Сообщается, что причиной экстренного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Симптомы заболевшего неизвестны, однако ему быстро оказали медицинскую помощь.
Информацию уже подтвердили в самом Толмачево.
«Да, сегодня у нас приземлялся данный рейс. Но сейчас воздушное судно уже находится в Москве. С пассажирами все в порядке», - рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе аэропорта.