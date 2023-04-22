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Published Сегодня, 12:28

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Иркутский самолет приземлился в Новосибирске из-за заболевшего пассажира

22 апреля 2023, 12:28
Фото: pxhere.com
Сейчас самолет находится в Москве

Под Новосибирском экстренно приземлился самолет до Москвы

В новосибирском аэропорту Толмачево экстренно приземлился самолет. Он выполнял рейс по маршруту «Иркутск – Москва».
«При выполнении полета по маршруту командир экипажа принял решение об уходе на запасной аэродром Толмачево в Новосибирске», - сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Сообщается, что причиной экстренного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Симптомы заболевшего неизвестны, однако ему быстро оказали медицинскую помощь.

Информацию уже подтвердили в самом Толмачево.

«Да, сегодня у нас приземлялся данный рейс. Но сейчас воздушное судно уже находится в Москве. С пассажирами все в порядке», - рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе аэропорта.
Самолет Новосибирск-Владивосток исчез с радаров
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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Самолет#Плохое самочувствие#Пассажир#Аэропорт
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